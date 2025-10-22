Aydın’ın Söke ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı felç etti. Aydın-Söke kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yolun bir kısmı trafiğe kapanırken, bazı araçlar sulara gömüldü.

Aydın’da sağanak etkili oldu

Aydın’ın Söke ilçesinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış, kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Aydın-Söke kara yolunda yağışın ardından heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapandı. Sel sularının taşıdığı kum ve çakıl parçaları yola savruldu, bazı araçlar sulara gömüldü.

Araçlar sulara gömüldü

Yağış sırasında yolda ilerlemeye çalışan sürücüler, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, araçlarını kurtarmak için kendi imkanlarıyla suyun içinden çıkmaya çalıştı. Olayın ardından vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Karayolları ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için bölgeye sevk edildi. Ekiplerin, yolu trafiğe açma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji yetkilileri, Aydın ve çevresinde yerel kuvvetli sağanakların gece saatlerine kadar devam edebileceğini belirterek, sel, su baskını ve ulaşımda aksama riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.