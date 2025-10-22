İzmir Bornova’da 2022 yılında evinde asılı halde ölü bulunan Duygu Bölükbaş davasında yeni bir gelişme yaşandı. “Kadına karşı kasten öldürme” suçlamasıyla yargılanan Emre T.’nin beraati bozuldu, dosya yeniden görülmeye başlanacak.

Duygu Bölükbaş davasında yeni gelişme

İzmir’in Bornova ilçesinde 2022 yılında evinde asılı halde ölü bulunan Duygu Bölükbaş (33) davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

“Kadına karşı kasten öldürme” suçlamasıyla yargılanan Emre T., ilk duruşmalarda beraat etmişti.

Ancak, verilen karara yapılan itirazlar üzerine üst mahkeme beraat kararını bozdu. Mahkeme, Emre T.’nin yeniden yargılanmasına hükmetti.

"Adalet sağlanana kadar davanın takipçisiyiz”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, davaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Duygu Bölükbaş, 3 Aralık 2022’de İzmir’de yaşadığı evinin banyosunda asılmış halde ölü bulundu. Birlikte olduğu erkek çelişkili ifadelerinin ardından tutuklandı.

Bilirkişi ve keşif raporları sonucu Duygu’nun vücudunda darp ve kesi izleri olduğu, birlikte olduğu erkekten sürekli şiddet gördüğü ve kendini asamayacağı ortaya konmasına rağmen failin önce tutukluluğu kaldırıldı, ardından beraatine karar verildi.

Verilen karara yapılan itirazlar sonucunda üst mahkeme kararı bozdu ve failin yeniden yargılanmasına karar verdi.

Adalet sağlanana kadar davanın takipçisiyiz.”

Ne olmuştu?

Duygu Bölükbaş, 3 Kasım 2022 tarihinde birlikte yaşadığı Emre T. ile paylaştıkları evin banyosunda, havlupana çarşafla asılı halde bulunmuştu.

Emre T. ve halası S.T., o dönem verdikleri ifadede “intihar etti” iddiasında bulunmuştu.

Ancak soruşturma kapsamında hazırlanan İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü raporunda, Duygu Bölükbaş’ın tırnak örneklerinde ve tişörtünde Emre T.’ye ait DNA bulunduğu tespit edildi.

Bu bulguların ardından Emre T., 22 Mart 2024’te gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık hakkında “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, halası S.T. hakkında ise “yalan tanıklık” suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlamıştı.

Dava, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Üst mahkemenin bozma kararının ardından dosya, yeniden yerel mahkemeye gönderildi.

Emre T.’nin yeniden yargılanacağı davada, bilirkişi raporları ve tanık ifadeleri tekrar değerlendirilecek.