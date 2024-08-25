Aydın’ın Karacasu ilçesinde 23-25 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 742. Dedebağ Keşkek Hayrı, büyük bir katılım ve coşkuyla yapıldı. Etkinlik, 35. Karacasu Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali ile birlikte düzenlendi ve geleneksel lezzetler, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

Geleneksel keşkek hayrı büyük ilgi gördü

742 yıldır devam eden Dedebağ Keşkek Hayrı, bu yıl da binlerce vatandaşı ağırladı. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, imece usulü pişirilen ve geleneksel yöntemlerle hazırlanan keşkekten almak için sabırsızlıkla bekledi. Etkinlik, 50 kazan keşkek ile 20 bin kişiye hizmet verdi.

8 asırlık lezzet ve geleneğin yaşatılması

Karacasu’nun köy ekmeği ve sirkeli biber turşusu ile birlikte sunulan keşkek, bu yıl yaklaşık 1.200 kilo erkeç eti ve 1.200 kilo buğday kullanılarak hazırlandı. Karacasu Cuma Mahallesi Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Kaya, bu geleneksel hayrın Allah katında kabul olması için dualar ettiklerini ve 742 yıllık geleneği gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını belirtti.

Belediye Başkanı’ndan etkinliğe övgü

Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Dedebağ Keşkek Hayrı’nın ve 35. Karacasu Afrodisias Festivali’nin ilçenin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Büyükyapıcı, “Bu yıl 742 yıldır süregelen geleneğimizi bir kez daha hayırseverlerimizin destekleriyle imece usulü gerçekleştirdik. 20 binden fazla misafiri ağırladık ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Katılımcılar ve protokol üyeleri

Etkinliğe, ülke genelinden gelen binlerce vatandaşın yanı sıra Kuyucak Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Karacasu Kaymakamı Mustafa Büyükyapıcı, ilçe protokol üyeleri ve çeşitli davetliler de katıldı. Katılımcılar, keşkek eşliğinde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde bu geleneksel lezzetin tadını çıkardı.