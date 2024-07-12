Aydın'ın yüksek sıcaklıkları, çam fıstığı üretiminde fırın kullanımına gerek bırakmıyor. Üreticiler, Aydın'ın doğal sıcağıyla çam fıstığını daha ekonomik koşullarda kurutuyor.

Aydın'ın ekonomik gücü: Çam fıstığı

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Aydın, kavurucu yaz sıcaklarıyla hem hayatı zorlaştırıyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Ülke genelinde hasat edilen çam fıstıkları, normalde fırınlarda kurutulurken, Aydın'da doğal yöntemlerle güneşte kurutuluyor. Bu uygulama, özellikle yaz aylarında 45 dereceye ulaşan Aydın sıcağından faydalanarak çam fıstığının daha ekonomik ve doğal bir şekilde işlenmesini sağlıyor.

Doğal kurutma yöntemi yaygınlaşıyor

Aydın'da incir, zeytin, pamuk ve kestaneden sonra önemli bir geçim kaynağı olan çam fıstığının hasadında, üreticiler fırın yerine güneşi tercih ediyor. Koçarlı ilçesindeki bir kurutma alanında, Aydın ve ülkenin çeşitli illerinden getirilen çam fıstığı kozalakları, doğal yöntemlerle kurumaya bırakıldı. Üreticiler, kozalakların içindeki fıstığa ulaşabilmek için yüksek ısıya ihtiyaç olduğunu belirtirken, "Aydın'ın aşırı sıcakları sayesinde fırın yerine doğal ısıyı kullanıyoruz. Bu sistem hem daha doğal hem de daha ekonomik. Türkiye'de üretilen çam fıstığının büyük bir kısmı bu nedenle Aydın'da işleniyor" dediler.

Doğal ve ekonomik işlem

Aydın'ın kavurucu sıcakları, çam fıstığının işlenmesinde doğal ve ekonomik bir çözüm sunuyor. Üreticiler, yüksek fırın maliyetlerinden kurtulurken, fıstığın kalitesini de koruyor. Aydın'ın bu eşsiz yöntemi, çam fıstığı üretiminde ülke genelinde bir örnek teşkil ediyor.