İzmir’deki “rüşvet” ve “görevi kötüye kullanma” soruşturması kapsamında 8 ilde operasyon düzenlenmiş ve toplamda 77 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda, Aliağa gümrüğü ve kentte bulunan gümrük müşavirliklerine yönelik baskınlarda; 17 gümrük memuru, 1 TSE personeli, 35 gümrük müşavirliği firmasının 40 şirket ortağı/yöneticisi, 15 şirket müdürü ve 47 şirket çalışanı yakalandı.

Teknik ve fiziki takip sonucunda toplam 139 şüpheli tespit edildi. Operasyonun odak noktası olan rüşvet suçuna konu paranın ise 50 milyon TL olduğu belirlendi. Gözaltındaki 77 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İşledikleri Suçlar Tek Tek Tespit Edildi

Aliağa Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nde görevli memurlar ile gümrük müşavirliği çalışanlarının; gümrüklü alanda bulunan konteynerlerde öncelik sağladığı, kırmızı ve sarı hattan gelen konteynerlerin inceleme yapılmaksızın geçirildiği, eksik beyanname ile muayene işlemlerinin yapıldığı veya yapılmış gibi gösterildiği ortaya çıktı. Ayrıca, gümrük memurlarının şifreleriyle ilgisiz kişilerin gümrük işlemlerini yaptığı ve “rüşvet” ile “görevi kötüye kullanma” suçlarının işlendiği tespit edildi.