Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı Horsunlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir müstakil evde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde büyük çapta hasar oluştu. Çatısının da yandığı yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangına müdahale edildi

Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iki araç ve dört personel ile yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Büyük hasar meydana geldi

Yangın sonucunda evde büyük çapta hasar oluştu. Çatının da zarar gördüğü yangının tam olarak nasıl çıktığı henüz belirlenmiş değil.