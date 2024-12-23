Menemen, 94 yıl önce gerçekleşen menfur ayaklanmada şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile bekçiler Hasan ve Şevki’yi anmak için düzenlenen törenlere ev sahipliği yaptı. Şehitlerin manevi huzurunda dualar edilirken, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Cumhuriyetin ve inkılap şehitlerinin değerlerine olan bağlılığı vurguladı.

“Cumhuriyet bizim emanetimizdir”

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Yıldıztepe’deki Kubilay Anıtı önünde düzenlenen törende şehitler için çelenk bıraktı ve duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Şehit Asteğmen Kubilay, genç Cumhuriyete olan bağlılığını hayatıyla göstermiş bir kahramandır. Cumhuriyet değerlerini korumak için bu bayrağı asla yere düşürmeyeceğiz. Şehitlerimizin emaneti olan Cumhuriyet ve bayrağımız bizim vazgeçilmezimizdir.” Başkan Pehlivan, tören sırasında şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak, Cumhuriyet için can veren kahramanların unutulmadığını bir kez daha vurguladı.

“Kubilay’ın kahramanlığı bayraklaşmıştır”

Başkan Pehlivan, Cumhuriyet karşıtı ayaklanmanın karanlık bir sayfa olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, o kara günde hayatını vermiş ama Cumhuriyetin ışığını söndürmemiştir. O, Menemen’in ve Türkiye’nin kalbinde bir bayrak gibi dalgalanmaya devam ediyor. Menemen Belediyesi olarak Kubilay ve şehitlerimizin savunduğu değerlere olan bağlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz.”

“Şehitlerimiz üzerinden siyasi polemik çıkarılmasın”

Son dönemde Kubilay ve diğer şehitler üzerinden çıkarılan siyasi polemiklere de değinen Başkan Pehlivan, bu tarz yaklaşımlara karşı net bir duruş sergilediklerini belirtti. Pehlivan, “Ne yazık ki şehitlerimiz üzerinden maksatlı saldırılar yapılmakta. Bu durum Menemenlileri derinden üzmektedir. Ancak bizler, Cumhuriyetin savunucusu olarak bu polemiklere en güçlü cevabı vermeye hazırız” diye aktardı.