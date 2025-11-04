Aydın merkezli 7 ilde yürütülen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haklarında gözaltı kararı olan 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu'nun, "sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle binlerce kişiyi dolandırdığı" belirtilen suç örgütüne ilişkin soruşturması kapsamında Aydın'ın yanı sıra İzmir, Hatay, Antalya, Bursa, Gaziantep ve Mardin’de çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda da suç faaliyetlerinde kullanıldığı bildirilen çok sayıda bilgisayar, telefon, kripto cüzdan verisi ve sahte yatırım belgeleri ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada sulh ceza hakimliğince sorgulanan 12 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturmanın 2 şüphelisini yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda şüphelilerin "yatırım danışmanlığı" adı altında kurulan sahte borsa uygulamalarına para yatıran mağdurları dolandırdığı belirlendi. İncelemelerde, şüphelilerin 457 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı, gelirleri farklı hesaplar üzerinden akladığı ve uluslararası para transfer sistemlerini de kullanarak izlerini gizlemeye çalıştıkları tespit edildi.