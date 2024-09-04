Anavatanı Güney Amerika olan bu meyve, dikenli yapısı nedeniyle toplaması zor olsa da sağladığı faydalarla büyük ilgi görüyor. Tanesi 5 TL, kilosu ise 50 TL’den satılan kaktüs inciri, özellikle büyük şehirlerde de talep görüyor.

C vitamini açısından zengin olan bu meyve, vücuda zindelik verip sindirim sistemini rahatlatma ve bağırsak faaliyetlerini düzenleme gibi faydalarıyla biliniyor. Aydın'da pazarcı esnafı Tuncay Pınar, bu doğal ürünün son dönemde popülerleştiğini belirterek, "Köy ürünleri satıyorum. Mümkün olduğunca doğal ve katkısız ürünler getirmeye çalışıyorum. Bu kaktüs inciri de doğada kendi kendine yetişiyor ve katkısız bir meyve. Daha önce çok bilinmiyordu ama şimdi yavaş yavaş meşhur olmaya başladı" dedi.

Tuncay Pınar ayrıca kekik suyu, pekmez, kırmızı toz biber gibi doğal ürünler de satarak vatandaşlara sağlıklı seçenekler sunmaya çalıştığını ifade etti.