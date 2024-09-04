Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında 2023 kolera salgını verilerini paylaştı. Ghebreyesus, kolera vakalarındaki ve ölümlerindeki artışa dikkat çekti. 2022'ye kıyasla kolera vakaları yüzde 13, ölümler ise yüzde 71 oranında artış gösterdi ve bu yıl 4 bin kişi hayatını kaybetti.

Kolera salgınının artış nedenleri

Ghebreyesus, kolera salgınının artışında çatışmalar, iklim değişikliği, güvenli olmayan su ve sanitasyon, yoksulluk ve zorla yerinden edilmelerin etkili olduğunu vurguladı. Coğrafi dağılımda önemli değişiklikler gözlemlendi; Orta Doğu ve Asya'daki vakalar üçte bir oranında azalırken, Afrika'daki vakalar iki katından fazla arttı.

2024'te aktif 22 ülke

Elde edilen veriler, 2024'te kolera salgınının 22 ülkede aktif olduğunu ve DSÖ'ye bu yıl şu ana kadar 342 binden fazla kolera vakası ile 2 bin 400 ölüm bildirildiğini ortaya koydu. Küresel kolera krizinin, kolera aşılarında ciddi bir kıtlığa yol açtığı belirtildi.

Aşı kıtlığı ve üretici çağrısı

Ghebreyesus, 2021-2023 yılları arasında, önceki 10 yılın tamamından daha fazla doz aşı talep edildiğini açıkladı. Ancak geçen yıl üretilen yaklaşık 36 milyon doz aşı, etkilenen 14 ülkenin talebinin yalnızca yarısını karşılayabildi. Kolera aşılarının tek üreticisi EUBiologics firması olarak bilinirken, diğer üreticilere de aşı pazarına girmeleri ve uygun fiyatlarla doz sunmaları çağrısında bulunuldu.

Uzun vadeli çözümler

Ghebreyesus, aşılama önemine vurgu yaparak, kolera salgınlarını sona erdirmek ve gelecekteki salgınları önlemek için güvenli içme suyu, sanitasyon ve hijyenin en uzun vadeli ve sürdürülebilir çözüm olmaya devam ettiğini belirtti.