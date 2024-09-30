Aydın Ticaret Borsası, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında gerçekleşen “Türkiye’nin Huzuru” konulu güvenlik toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantının ardından İçişleri Bakanı Yerlikaya ve beraberindeki heyet, Aydın Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek bölgenin tarımsal faaliyetleri ve ekonomik kalkınma projeleri hakkında bilgi aldı.

Bakan Yerlikaya Aydın’da

Toplantının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Seda Sarıbaş ile AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, Aydın Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Ziyarette, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar ve Meclis Üyesi Mehmet Akkan hazır bulundu.

Aydın’ın tarımsal gücü anlatıldı

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, ziyaret sırasında Aydın’ın tarımsal kalkınması için yürütülen projeler ve Borsa’nın faaliyetleri hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya bilgi verdi. Çondur, Aydın’da yetişen incir, kestane, zeytin, zeytinyağı ve pamuk gibi önemli tarımsal ürünlerin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımının yapıldığını ve bu ürünlerin ticari değerinin her geçen gün arttığını belirtti.

Coğrafi işaretli ürünler ekonomiye katkı sağlıyor

Fevzi Çondur, Aydın’a özgü coğrafi işaretli ürünlerin korunması, tanıtılması ve ihracatının artırılmasına yönelik yürütülen çalışmaların, yerel üreticilere büyük destek sağladığını vurguladı. Bu projelerin Aydın ekonomisine önemli katkılarda bulunduğunu ifade eden Çondur, özellikle Aydın’ın dünya çapında tanınan tarımsal ürünlerinin, uluslararası pazarlarda daha fazla yer alması için çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Ziyaretin anısına, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya, Aydın’ın sembol ürünlerinden olan incir yaprağı üzerine yazılı Tin Suresi’ni takdim etti.