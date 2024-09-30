8 Ekim 2024 tarihinde BİM mağazalarına gelecek indirimli ürünleri sizler için araştırdık. İşte BİM mağaza raflarında yer alan BİM aktüel kataloğu ve indirimli ürünler listesi…

8 Ekim Salı bu hafta BİM’de neler var?

Mısır yağı pet Sunar 5 L. 239,50 TL

Baldo pirinç Bizebi 2,5 L. 134,50 TL

Geleneksel çilek reçeli Lokman 380 g. 29,50 TL

Aromalı içecek çeşitleri Bubble Tea Siri 350 ml. 49,50 TL

Tahıllı meyveli içecek Siri Shake 22,50 TL

Ekonomik Antep fıstığı Keyifçe 300 g. 144,50 TL

Dut kurusu 42,50 TL

Bebek bezi Molfix 299 TL

Selpak tuvalet kağıdı 99 TL

BİM’de cilt bakım ürünleri indirimleri

Thermal yüz temizleme jeli 129 TL

Elseve Bukle belirginleştirici 89,75 TL

Diş macunu+fırça 97,50 TL

Rinso toz deterjan 10 kg. 255 TL

Domestos Ultra yoğun çamaşır suyu 69 TL

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Dermokil saç maskesi 300 ml.59 TL

Editör: Aykut Akyürek