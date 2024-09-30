8 Ekim 2024 tarihinde BİM mağazalarına gelecek indirimli ürünleri sizler için araştırdık. İşte BİM mağaza raflarında yer alan BİM aktüel kataloğu ve indirimli ürünler listesi…
8 Ekim Salı bu hafta BİM’de neler var?
Mısır yağı pet Sunar 5 L. 239,50 TL
Baldo pirinç Bizebi 2,5 L. 134,50 TL
Geleneksel çilek reçeli Lokman 380 g. 29,50 TL
Aromalı içecek çeşitleri Bubble Tea Siri 350 ml. 49,50 TL
Tahıllı meyveli içecek Siri Shake 22,50 TL
Ekonomik Antep fıstığı Keyifçe 300 g. 144,50 TL
Dut kurusu 42,50 TL
Bebek bezi Molfix 299 TL
Selpak tuvalet kağıdı 99 TL
BİM’de cilt bakım ürünleri indirimleri
Thermal yüz temizleme jeli 129 TL
Elseve Bukle belirginleştirici 89,75 TL
Diş macunu+fırça 97,50 TL
Rinso toz deterjan 10 kg. 255 TL
Domestos Ultra yoğun çamaşır suyu 69 TL
Dermokil saç maskesi 300 ml.59 TL