Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın’ın zengin gastronomi kültürünü koruma konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Bu kez, uluslararası alanda tanınan ve Aydın’ın geleneksel tatlarından biri olan Yenipazar Pidesi için coğrafi işaret aldı. Coğrafi işaret, ürünün özgünlüğünü ve kalitesini koruyacak, ayrıca üretim standartlarını da belirleyecek.

Üretim standartları ve tescil süreci

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen coğrafi işaret, Yenipazar Pidesi’nin ticari üretiminde ambalaj üzerinde mahreç işaretinin bulunmasını zorunlu kılacak. Bu düzenleme, Yenipazar Pidesi’nin geleneksel yöntemlerle üretildiğini ve kalitesinin korunduğunu garanti altına alacak. Coğrafi işaretin sağladığı standartlar, Aydın’ın bu özgün lezzetinin doğru şekilde üretilmesini ve uluslararası arenada hak ettiği yeri bulmasını sağlayacak.

Başkan Çerçioğlu'ndan önemli açıklamalar

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın yerel ürünlerinin tanıtımı ve tescillenmesi için yürütülen çalışmaların devam edeceğini belirtti. Çerçioğlu, “Aydın’ımızın eşsiz lezzetlerine sahip çıkmak ve bu lezzetlerin tanıtımı için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yenipazar Pidesi için aldığımız coğrafi işaret, bu ürünün doğru şekilde üretilmesini ve en iyi şekilde tanıtılmasını sağlayacak. Üreticilerimize verdiğimiz desteğin yanı sıra, Aydın ile bağı bulunan diğer ürünlerin tescil edilmesi için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.