Hayvansever kimliğiyle bilinen genç oyuncu, babasının belediye başkanlığı yaptığı Etimesgut Belediyesi Hayvan Barınağı'nı ziyaret ederek barınaktaki dostlarla yakından ilgilendi.

Babasıyla Birlikte Barınakta

Strasbourg Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Derin Beşikçioğlu, ailesinin izinden giderek oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerlerken, sosyal sorumluluk projelerine olan duyarlılığıyla da dikkat çekiyor. Bu ziyaret sırasında Derin Beşikçioğlu'na, aynı zamanda Etimesgut Belediye Başkanı olan babası Erdal Beşikçioğlu da eşlik etti.

Hayvan Haklarına Duyarlılık

Genç oyuncu, gün boyu barınakta vakit geçirerek köpeklerle birebir ilgilendi. Hayvan hakları ve refahı konusunda gösterdiği hassasiyetle takdir toplayan Derin Beşikçioğlu, barınaktaki hayvanların yaşam koşullarını yakından gözlemledi.

Ziyaret sırasında Erdal Beşikçioğlu, barınakla ilgili planlanan yeni çalışmalar hakkında kızına bilgi verdi. Etimesgut Belediyesi’nin hayvan haklarına yönelik projelerine dikkat çeken Erdal Beşikçioğlu, bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarının devam edeceğini belirtti.