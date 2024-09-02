İstanbul’da iznini geçiren Aydınlı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mutlu Keçeli, aniden geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İzin sürecinde rahatsızlandı

Diyarbakır'da görev yapan ve aslen Aydın'ın Nazilli ilçesinden olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mutlu Keçeli, izinli olduğu dönemde ailesini ziyaret etmek üzere İstanbul'a gitti. İzin sürecinde beklenmedik bir şekilde rahatsızlanan Keçeli, kolunda hissettiği ağrı nedeniyle hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Keçeli, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Keçeli’nin vefatı, ailesi, silah arkadaşları ve tüm sevenlerini derin bir yasa boğdu.

Cenazesi memleketi Nazilli'de defnedilecek

Mutlu Keçeli’nin cenazesinin, bugün Aydın’ın Nazilli ilçesindeki Koca Camii’de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği açıklandı.