Aydınlı Doğaseverleri Buluşturan Etkinlik Başlıyor!

Aydın Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da doğa ve spor tutkunlarını "Trekking Aydın" etkinliği ile buluşturuyor. Etkinlik, Aydın’ın çeşitli doğal güzellikleri ve tarihi mekanlarında düzenlenecek yürüyüşlerle, kentin doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmayı amaçlıyor. 27 Ekim’de başlayacak olan yürüyüşler, Şubat ayına kadar devam edecek.

Eşsiz yürüyüş rotaları

Bu yılki etkinlikte doğa yürüyüşçülerine 9 farklı rota sunulacak. İlk yürüyüş, 27 Ekim Pazar günü Koçarlı’da Çakırbeyli Mahallesi - Sarıdere Parkuru’nda yapılacak. Ardından 10 Kasım’da Sultanhisar’da Acharaka Kutsal Alanı - Nysa Antik Kenti arasında, 24 Kasım’da Koçarlı’da Baskı Kalesi - Zeus Akraios Tapınağı arasında yürüyüşler gerçekleştirilecek. 8 Aralık’ta Efeler’de Anbarcık Mahallesi - Tabakhane Dere Vadisi arasında, 29 Aralık’ta Koçarlı’da Suratkaya Hitit Yazıtı - Çörlen Asarı arasında, 5 Ocak’ta Kuşadası’nda Kurşunlu Manastırı’nda, 19 Ocak’ta Çine’de Gerga Antik Kenti - Kırksakallar Mahallesi arasında ve 2 Şubat’ta Söke’de Kavalan mevkii - Karakaya Mahallesi arasında yürüyüşler düzenlenecek. Etkinlik, 16 Şubat Pazar günü Serçin Mahallesi - Bafa Gölü arasında yapılacak yürüyüşle sona erecek.

Ücretsiz transfer ve detaylı bilgi

Yürüyüşe katılmak isteyen vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde buluşarak ücretsiz transfer hizmetinden faydalanabilecek. Etkinlik hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’ne başvurabilir veya 0256 214 38 14 (Dâhili: 1) numaralı telefondan bilgi alabilirler.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bu etkinlikle ilgili olarak, “Aydın’ın doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini tanıtmak amacıyla oluşturduğumuz yürüyüş rotalarında vatandaşlarımız hem spor yapma hem de doğa ile iç içe zaman geçirme fırsatı bulacak. Tüm vatandaşlarımızı bu eşsiz etkinliğe katılmaya davet ediyorum” dedi.