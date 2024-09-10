Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde çocukların ve gençlerin eğitimine yönelik desteklerini sürdürüyor. Sanat, spor, teknoloji ve eğitim alanlarında sunduğu projelerle büyük beğeni toplayan belediye, yıl boyunca düzenlediği ücretsiz kurslarla gençlerin üniversite hayallerine ulaşmalarına yardımcı oldu.

Ücretsiz kurslarla başarıya ulaşan öğrenciler

Büyükşehir Belediyesi’nin uzman eğitmenleri tarafından verilen ücretsiz kurslarda, üniversiteye hazırlanan yüzlerce öğrenci başarıyla hedeflerine ulaştı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) yönelik verilen eğitimler sayesinde gençler, akademik hedeflerine adım attı. Kurslar, öğrencilere sadece akademik bilgi değil, aynı zamanda sınav stratejileri ve motivasyon desteği de sağladı.

Başkan Çerçioğlu’ndan eğitim vurgusu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gençlerin eğitim yolculuklarına destek olmanın belediyenin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurguladı. Çerçioğlu, “Gelecek nesillerin en iyi koşullarda yetişmesi bizim en büyük sorumluluğumuz. Eğitim alanında önemli yatırımlar yaparak gençlerimizin hem kişisel gelişimlerine hem de sosyalleşmelerine olanak tanıyacak projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

“Hayalimdeki Tıp Fakültesi’ne Büyükşehir Belediyesi sayesinde ulaştım”

Büyükşehir Belediyesi’nin kurslarından aldığı destekle Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan Rojin Açıkkol, bu sürecin kendisi için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Açıkkol, “Çocukluk hayalim olan tıp fakültesini kazandım. Büyükşehir Belediyesi’nin kursları sayesinde ilk senemde üniversiteye kabul edildim. 6 yıl sonra kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olmayı hedefliyorum. Başkan Özlem Çerçioğlu’na destekleri için teşekkür ederim” dedi.

“Başkan Çerçioğlu’nun destekleriyle başarıya ulaştım”

Kazım Can Özdemir, ilkokul 2. sınıftan bu yana Büyükşehir Belediyesi’nin kurslarından yararlandığını ve bu desteklerin eğitim hayatındaki başarısını artırdığını belirtti. Özdemir, “10 yıldır bu kurslardan destek alıyorum. Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu imkanlarla Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisliği bölümünü kazandım. Özlem Başkanımıza destekleri için çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“Üniversite hayallerime Başkan Çerçioğlu sayesinde ulaştım”

Melda Atar, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kursları sayesinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümüne yerleşti. Atar, “2 yıl boyunca aldığım ücretsiz eğitim sayesinde üniversiteyi kazandım. Büyükşehir Belediyesi’nin kursları ve etkinlikleri, özel dershanede ödeyeceğim ücretten çok daha fazla fayda sağladı. Üniversite hayatımda ekonomi alanında en iyisi olmayı hedefliyorum. Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederim” dedi.