Aydınlı atletizm sporcuları, 30 Ocak – 2 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen U18 Salon Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir zafer elde etti. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcuları Koray Uygun ve Öykü Ceylin Tekdal, Türkiye’nin en iyileri arasında zirveye çıkarak dikkatleri bir kez daha üzerlerine çekti.

Koray Uygun, 5. kez Türkiye Şampiyonu!

60 metre engelli finalinde sergilediği muazzam performansla 7.77'lik derecesiyle rakiplerini geride bırakan Koray Uygun, üst üste 5. kez Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Beş yıl boyunca zirveden inmeyen Uygun, Aydın’a bir kez daha gurur yaşattı.

Öykü Ceylin Tekdal, 4. kez üst üste şampiyon!

Öykü Ceylin Tekdal, 60 metre engelli yarışında 8.57'lik derecesiyle Türkiye şampiyonluğunu kazandı ve bu başarıyla üst üste 4. kez Türkiye’nin en iyisi olmayı başardı. Her geçen yıl performansını daha da geliştiren Tekdal, Aydın’ın atletizmdeki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sude Naz Bayar’dan büyük performans!

Şampiyonada mücadele eden Aydınlı bir diğer yetenek, Sude Naz Bayar ise 2008 ve 2009 doğumlu sporcuların yer aldığı kategoride, yaşça büyük rakiplerine karşı büyük bir mücadele sergileyerek dördüncü oldu. Bayar, gelecekteki büyük başarıların sinyallerini verdi.

Emeklerin karşılığı geliyor!

Kardeşköy Atletizm Pisti'nde gece gündüz demeden çalışan genç atletler, azimlerinin karşılığını almaya devam ediyor. Aydınlı sporcular, elde ettikleri başarılarla sadece bugünün değil, geleceğin yıldızları olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Aydın’ın atletizmdeki gücü her geçen gün daha da büyürken, genç yetenekler şimdiden büyük yarışmalarda elde edecekleri zaferlere odaklanıyor.

U20 Balkan Şampiyonası’na hazırlar!

Aydınlı atletler, 8 Şubat 2025 tarihinde Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenecek U20 Balkan Şampiyonası'na katılacak. Koray Uygun, Talha Gülnihal ve Öykü Ceylin Tekdal, kendilerinden büyük sporcularla mücadele edecekleri bu prestijli organizasyona büyük bir heyecanla hazırlanıyor.

Aydın’dan yeni şampiyonlar yükseliyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Sporcularımızın bu büyük başarısı, sadece bugünün değil, geleceğin yıldızlarını da ortaya çıkarıyor. Koray, Öykü ve Sude Naz’ı yürekten kutluyor, U20 Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcularımıza başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.