Ege Denizi’nde, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren artan depremlerin sayısı 400'ün üzerine çıktı. Yerel yönetimlerin dikkatli olması konusunda uyaran yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Yedi üzeri olursa yapar. Ege kıyılarında tsunami dahi beklemek mümkündür" dedi.

NTV yayınında değerlendirmede bulunan Görür, Kıbrıs fayının daha önce sekizin üzerinde deprem ürettiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Naci Görür, “Dün ve bugün yüzlerce deprem oluyor. En büyüğü 4,8, hâliyle buralardaki adalarda dikkatli olmak lazım. Burası Muğla ile Aydın'a yakın. Burada olan depremler hissedilir depremler. Büyük olursa zarar da verebilir. Yönetimin, deprem fırtınası sona erene kadar yerel yönetimlerin dikkatli olması gerekir” diye konuştu.

“Çok büyük depremler üretebilir Helen Kıbrıs fayı. Bölge ile Türkiye arası 140 kilometre” diyen Görür, “Yedi üzeri bir deprem olursa Türkiye kıyılarında yıkıcı bir etki yapar mı?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Yedi üzeri olursa yapar. Ege kıyılarında tsunami dahi beklemek mümkündür. Deniz sevilerinde kıyı bölgelerinde tsunami zarar verebilir. Yönetim ve müdahale bazında alarma geçmeleri ve dikkatli olmalarını öneririm.”