Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden milli sporcu Elifnaz Köseoğlu, +68 kg kategorisinde 7 maçı kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

Elifnaz Köseoğlu’ndan büyük başarı

Ankara'da düzenlenen Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden milli sporcu Elifnaz Köseoğlu, +68 kg kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Köseoğlu, 99 sporcu arasından üstün performans sergileyerek 7 maçı da kazandı ve Aydın’a büyük bir gurur yaşattı.

"Dünya Şampiyonluğu'nu da kazanacağız"

Geçtiğimiz haftalarda Aydın İl Temsilciliği görevine atanan Bahadır Yorgancı, böyle bir şampiyonluğun ilk aylarında kazanılmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın ziyaretinde söylediği "Aydın'dan şampiyon istiyorum" sözlerinin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Yorgancı, “Milli sporcumuz Elifnaz Köseoğlu, üstün performansıyla Aydın'a bu gururu yaşattı. İnşallah en kısa sürede Dünya Şampiyonluğu'nu da kazanacağız” dedi.

Yorgancı, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Filikçioğlu'na, sporcuların yetişmesinde emeği geçen antrenörler Ege Gezgin ve Denizhan Gezgin'e teşekkürlerini iletti. Filikçioğlu, “Bu başarı birlik ve beraberlik ruhuyla kazanıldı. Destek olan herkese minnettarız” diyerek sözlerini tamamladı.