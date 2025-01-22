İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Burhaniye Kazım Karabekir Sokak’ında bulunan bir inşaat sahasında gece saatlerinde yangın çıktı. İşçilerin kaldığı konteynerlerde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer konteynerlere de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangının kısa sürede yayılması panik yarattı

Yangın, yoğun dumanlar nedeniyle kısa sürede gökyüzünü kapladı. Çevre sakinleri ve işçilerin büyük bir panik yaşadığı belirtilirken, itfaiye ekipleri yangının büyümesini engellemek için hızlı bir şekilde müdahale etti. Ancak yangının etkisiyle 3 konteyner tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, itfaiye ekipleri yangının diğer konteynerlere sıçramasını engellemeye çalışıyor