Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri’nde eğitim gören öğrenciler, derslerini Büyükşehir Belediyesi’nin Yenipazar’da bulunan Yerel Tarım Ürünleri Proje Sahası’nda işledi. Öğrenciler, sahada işledikleri derste meyve ve sebzelerin gelişim süreçlerini öğrenirken, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı uzman personelleri de onlara eşlik etti.

Öğrencilere Ata tohumu hediye edildi

Büyükşehir Belediyesi, yaz tatili boyunca çocukların eğitimleri ve kişisel gelişimleri için çeşitli aktiviteler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda ilk ve ortaokul öğrencileri, Yenipazar ilçesinde bulunan Yerel Tarım Ürünleri Proje Sahası’nda misafir edildi. Öğrenciler, meyve ve sebzelerin tohumdan hasat dönemine kadar olan gelişimi hakkında bilgi alırken, evlerinde dikmeleri için Ata tohumları da hediye edildi.

Çocuklara doğa sevgisi aşılanıyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çocukların gelişim sürecinde toprağın ve doğanın önemine dikkat çekerek Büyükşehir Belediyesi’nin sahalarında öğrencileri misafir etmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.