Türk vatandaşlığı için yeni güvenlik kriterleri getirildi

Türkiye'de Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancılar için güvenlik kontrolleri kapsamı genişletildi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan'ın TBMM Dışişleri Komisyonu'nda verdiği bilgilere göre, vatandaşlık başvurularında Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT ve İnterpol'den alınan 'temiz kağıdı' şartı getirildi. Bu uygulama, özellikle uluslararası suçluların vatandaşlık elde etmesini engellemek amacıyla başlatıldı.

Emniyet ve MİT güvenlik araştırması yapacak

Türk vatandaşlığı sürecinde ilk aşama, Emniyet ve MİT'in yaptığı güvenlik araştırmalarıdır. Taşyapan, bu iki kurumdan gelen 'sakıncalı' uyarıları durumunda vatandaşlık işlemlerinin ilerlemediğini belirtti. Güvenlik araştırması, vatandaşlık başvurusunun temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor.

İnterpol son kontrolleri yapacak

Son dönemde, bazı uluslararası suç örgütü üyelerinin vatandaşlık almasıyla ilgili tartışmalar üzerine, İnterpol de güvenlik kontrollerine dahil edildi. Taşyapan, Emniyet ve MİT'ten alınan bilgilerin güncellenmesi amacıyla İnterpol'e yeniden başvurulduğunu söyledi. Bu süreç, başvurunun temiz olduğundan emin olmak için ikinci bir doğrulama sağlar.

Bazı durumlarda gecikmeler yaşanabileceği belirtildi

Taşyapan, bazı durumlarda başka ülkelerden gelen bilgilerin Interpol aracılığıyla dağıtılmasının zaman alabileceğini belirtti. Bu gecikmeler nedeniyle, bazı başvuruların daha önce suç işlediği bilindiği hâlde vatandaşlık aldığı şeklinde yanlış bir algıya neden olabileceğini vurguladı.