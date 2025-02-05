Kuzey Irak’ta Türk askerleri ile bölücü terör örgütü arasında çıkan çatışmada, Aydınlı Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit oldu. Acı haber, Yetişen’in ailesine, Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Yüce, sağlık ekipleri ve askeri heyet tarafından verildi. Şehidin annesi Ayşe Gaser ve yakınları, acı haberle yasa boğuldu.

Ailesine acı haber verildi

Şehit Binbaşı Yetişen’in annesi Ayşe Gaser, oğlunun şehit olduğunu öğrenmesinin ardından büyük bir üzüntü yaşadı. Aydın'ın Adnan Menderes Mahallesi’nde yaşayan aileye, taziye dileklerini ileten ekipler arasında Aydın Vali Yardımcısı ve askeri yetkililer yer aldı.

Evli ve bir çocuk babasıydı

Evli ve bir çocuk babası olan Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in eşi Ankara'da yaşıyor. Acı haberi alan ailesi evlerine Türk Bayrağı astı ve ambulans evlerinin önünde hazır bekletildi.

Baba evine vatandaşlardan ziyaret

Şehit Binbaşı'nın babası Savaş Yetişen’in yaşadığı Germencik ilçesinde, acı haberin duyulmasının ardından, çok sayıda vatandaş şehit ailesini yalnız bırakmadı. Belediye Başkanı Burak Zencirci ve meclis üyeleri, şehidin baba evine taziye ziyaretinde bulunarak, aileye başsağlığı dileklerini iletti. Zencirci, fenalaşan şehit babasını hastanede ziyaret ederek taziye dileklerini yineledi.