Aydınlı sporcular, Türkiye Halter Şampiyonası’nda kazandıkları madalyalarla büyük bir gurur yaşattı.

Burcu İldem, Altın Madalya ile Türkiye şampiyonu oldu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Burcu İldem Gerçekden, Türkiye Halter Şampiyonası’nda 76 kg kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye birincisi oldu. Bu önemli başarı, Aydın sporunun adını bir kez daha duyurdu.

Emine Tunç, Türkiye üçüncüsü oldu

Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Aydınlı halterci Emine Tunç ise 81 kg kategorisinde bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü unvanını elde etti. Tunç’un başarısı, şampiyonada Aydın’ı temsil eden sporcular arasında dikkat çeken bir diğer önemli sonuç oldu.

Başarı paylaşılmaya devam ediyor

Dereceye giren sporcular, antrenörleri Arif Koç ile birlikte Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü’nü makamında ziyaret etti. İl Müdürü, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, Aydın’a bu gururu yaşattıkları için teşekkür etti. Ayrıca, başarıda büyük pay sahibi olan antrenör Koç’u da kutlayarak teşekkürlerini iletti.