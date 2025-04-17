Mersin’deki Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası’nda Aydınlı Ahmet Oğuz Sayar ve Şahin Yılmaz kendi branşlarında Türkiye Şampiyonu oldu.

Aydınlı sporculardan Türkiye Şampiyonası'nda çifte zirve

Mersin’de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası’nda Aydınlı sporcular önemli başarılara imza attı. Türkiye’nin dört bir yanından yetenekli sporcuların katıldığı şampiyonaya 6 sporcu ile katılan Aydın kafilesi, 2 Türkiye şampiyonu çıkardı.

Ahmet Oğuz Sayar ve Şahin Yılmaz Türkiye Şampiyonu oldu

Yıldız Erkekler kategorisinde mücadele eden Ahmet Oğuz Sayar, tabanca branşında Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Aynı kategoride yer alan Şahin Yılmaz ise tüfek branşında Türkiye Şampiyonu unvanını Aydın’a kazandırdı. Sporcuların disiplinli çalışmaları ve yüksek konsantrasyonları, turnuvada dikkat çekti.

Yeni hedef okul sporları ve Türkiye Şampiyonası

Başarılı sonuçlar elde eden Aydınlı genç sporcular, şimdi gözlerini 9-11 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Okul Sporları Türkiye Şampiyonası ve 22-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Türkiye Şampiyonası'na çevirdi. Antrenmanlarına Aydın Gençlik Merkezi Atış Poligonu’nda yoğun bir tempoyla devam ediyorlar.

İl Müdürü Yığmatepe tebrik etti

Elde ettikleri başarıların ardından Ahmet Oğuz Sayar, Şahin Yılmaz ve takım arkadaşları, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi makamında ziyaret etti. İl Müdürü Yığmatepe, "Gençlerimizin atıcılık sporunda da büyük başarılara imza atması, Aydın’ın spordaki yükselen grafiğini gözler önüne seriyor" diyerek sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.