İstanbul’da düzenlenen 36. Kıtalararası Boğaz Yüzme Yarışı’nda Aydınlı yüzücü Aslı Nüshet Keçelioğlu, başarılı performansıyla ilk 10’a girerek önemli bir başarıya imza attı. 77 ülkeden 2 bin 800'ü aşkın yüzücünün katıldığı bu prestijli yarışta, Keçelioğlu, İstanbul Boğazı’nın zorlu akıntılarına rağmen azmi ve deneyimiyle Aydın'ı gururlandırdı.

Yarışın ardından duygularını paylaşan Keçelioğlu, "İstanbul Boğazı'nın her zamanki sürpriz dolu zorlu akıntılarında, kendi klasmanımda yine ilk 10'a girmeyi başardım. Bu başarıyı bir kez daha elde etmek benim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Kuşadası’nı en iyi şekilde temsil etmek için her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım" dedi.