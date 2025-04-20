21 Nisan Pazartesi günü Aydın'ın 5 ilçesinde elektrik kesintileri olacak. İşte Bozdoğan, Didim, Kuşadası, Efeler ve Nazilli'deki kesinti detayları.

Aydem Elektrik, 21 Nisan Pazartesi günü Aydın'ın 5 ilçesinde planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.

Bozdoğan'da elektrik kesintisi

Yerler: Asma Mahallesi (Sarı Alan Sokak)

Kesinti Saati: 09:00 - 15:00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Didim'de elektrik kesintisi

Yerler: Akbük Mahallesi (3133. Sokak, 3112. Caddesi)

Kesinti Saati: 10:00 - 14:00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Yerler: Altınkum Mahallesi (13. Sokak, 11. Sokak, Gümüşpala Caddesi, Karakol Caddesi ve diğer sokaklar)

Kesinti Saati: 09:00 - 12:00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Yerler: Altınkum Mahallesi (282. Sokak, 284. Sokak, 287. Sokak ve diğer sokaklar)

Kesinti Saati: 13:00 - 16:00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kuşadası'nda elektrik kesintisi

Yerler: Kadınlar Denizi Mahallesi

Kesinti Saati: 09:00 - 12:00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Yerler: Türkmen Mahallesi (304. Sokak, Atatürk Bulvarı, 6. Sokak, Hasan Reis Bulvarı ve diğer sokaklar)

Kesinti Saati: 08:30 - 13:00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Yerler: Değirmendere Mahallesi (Uydukent-Basın Sitesi Küme Evleri)

Kesinti Saati: 09:00 - 11:00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Yerler: Değirmendere Mahallesi (Kirazlı Yolu, Su Deposu Küme Evleri, Göcek Kavağı Yolu, Çiller Yolu ve 3854. Sokak)

Kesinti Saati: 13:00 - 15:00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Efeler'de elektrik kesintisi

Yerler: Zeybek Mahallesi (Kadıköy Bulvarı)

Kesinti Saati: 10:00 - 11:00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Nazilli'de elektrik kesintisi

Yerler: Yıldıztepe Mahallesi (61. Sokak, 152. Sokak)

Kesinti Saati: 10:00 - 14:00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

İşte 21 Nisan Pazartesi günü Aydın'da elektrik kesintisi olacak içler!

Bozdoğan'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Asma Mh. ( Sarı Alan Sk. )

Kesinti saati: 09: 00 - 15:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Akbük Mh. ( 3133. Sk. 3112. Cd. )

Kesinti saati: 10: 00 - 14:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

**

Kesinti yapılacak yerler:

Altınkum Mh. ( 13. Sk. 11. Sk. Gümüşpala Cd. Karakol Cd. 9. Sk. 8. Sk. 14. Sk. 15. Sk. 16. Sk. 17. Sk. 7. Sk. 21. Sk. 10. Sk. 12. Sk. )

Kesinti saati: 09: 00 - 12:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

**

Kesinti yapılacak yerler:

Altınkum Mh. ( 282. Sk. 284. Sk. 287. Sk. 286. Sk. 280. Sk. 279. Sk. 278. Sk. 277. Sk. 276. Sk. 239. Sk. 246. Sk. 261. Sk. 262. Sk. 263. Sk. 264. Sk. 266. Sk. 267. Sk. 268. Sk. 269. Sk. 270. Sk. 271. Sk. 281. Sk. 237. Sk. 216. Sk. 221. Sk. 222. Sk. 238. Sk. 265. Sk. 215. Sk. 236. Sk. 245. Sk. 272. Sk. 273. Sk. 274. Sk. Kaya Ali Baylan Cd. Yeşilkent Cd. Selahattin Adil Güzen Cd. 283. Sk. 285. Sk. )

Kesinti saati: 13: 00 - 16:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kuşadası'nda elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Kadınlar Denizi Mh.

Kesinti saati: 09:00 - 12:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

**

Kesinti yapılacak yerler:

Türkmen Mh. ( 304. Sk. Atatürk Blv. 6. Sk. Hasan Reis Blv. 346. Sk. 1012. Sk. Hülya Koçyiğit Blv. Atatürk Blv. 2. Sk. )

Kesinti saati: 08: 30 - 13:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

**

Kesinti yapılacak yerler:

Değirmendere Mh. ( Uydukent-Basın Sitesi Küme Evleri )

Kesinti saati: 09: 00 - 11:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

**

Kesinti yapılacak yerler:

Değirmendere Mh. ( Kirazlı Yolu Su Deposu Küme Evleri Göcek Kavağı Yolu Sk. Çiller Yolu Sk. 3854. Sk. )

Kesinti saati: 13: 00 - 15:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Efeler'de elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Zeybek Mh. ( Kadıköy Blv. )

Kesinti saati: 10: 00 - 11:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Nazilli'de elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Yıldıztepe Mh. ( 61. Sk. 152. Sk. )

Kesinti saati: 10: 00 - 14:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

21 Nisan Pazartesi Aydın'da elektrik kesintisi hangi saatlerde olacak?

Kesintiler genellikle sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra sona erecek. Elektrik kesintilerinin olduğu saatler, yerel olarak değişiklik gösterebileceği için Aydem Elektrik tarafından yapılan duyurularda belirtilen saatlere dikkat edilmesi önerilmektedir. Kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilmekte olup, hizmetin daha verimli ve kesintisiz hale gelmesi için yapılan bu çalışmalar vatandaşların anlayışına sunulmaktadır.

21 Nisan Pazartesi Aydın'da elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler

Kesintilerden etkilenmesi beklenen mahalleler, Aydem Elektrik tarafından ilçelere göre ayrı ayrı listelenmiştir. Her bir bölgedeki sokak isimleri ve kesinti süreleri yukarıda detaylandırmıştır.