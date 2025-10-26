Menemen ilçesinde yaya üst geçidinin plastik korkuluklarına zarar veren 5 şüpheliden 2’si tutuklandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Menemen Kasımpaşa Mahallesi’nde yaşandı

20 Ekim’de Menemen ilçesi Kasımpaşa Mahallesi’nde, Menemen Belediyesi Kültür Merkezi yanında bulunan yaya üst geçidinde vandalizm olayı yaşandı.

Yürüyen merdiveni kullanan 5 kişi, merdivenin yanındaki plastik korkuluklara yumruk ve tekmelerle zarar verdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüpheliler gözaltına alındı

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Çalışmalar sonucunda şüphelilerin:

olduğu tespit edildi ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındılar.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucu:

  • K.H.A. ve B.N. tutuklandı

  • A.A., M.C.K. ve M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı