Menemen ilçesinde yaya üst geçidinin plastik korkuluklarına zarar veren 5 şüpheliden 2’si tutuklandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay Menemen Kasımpaşa Mahallesi’nde yaşandı
20 Ekim’de Menemen ilçesi Kasımpaşa Mahallesi’nde, Menemen Belediyesi Kültür Merkezi yanında bulunan yaya üst geçidinde vandalizm olayı yaşandı.
Yürüyen merdiveni kullanan 5 kişi, merdivenin yanındaki plastik korkuluklara yumruk ve tekmelerle zarar verdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Şüpheliler gözaltına alındı
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Çalışmalar sonucunda şüphelilerin:
-
K.H.A. (17)
-
A.A. (18)
-
B.N. (19)
-
M.C.K. (18)
-
M.S. (19)
olduğu tespit edildi ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındılar.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucu:
-
K.H.A. ve B.N. tutuklandı
-
A.A., M.C.K. ve M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı