Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan ile birlikte 18’i tutuklu toplam 61 sanığın yargılandığı dava devam ediyor. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar ve avukatlar hazır bulunurken, bazı gerginlikler yaşandı. Mahkeme başkanı, sanıkların avukatlardan temas etmemesi için uyarıda bulunurken, avukat Sinan Kocaoğlu’nun tepkisi sonucu salon dışına çıkarıldı.

Sanık ifadeleri

Duruşma esnasında tutuklu sanık Sercan Keleş, 9. kattan düşerek hayatını kaybeden Semih Arslan hakkında açıklamalarda bulundu. Keleş, “Semih’i biz aşağıya atmış olsak üzerinde ne kıyafet var bilirdim. Semih olay günü balkonda oturuyordu. Bende hava soğuk olmasından ötürü, ‘Semih üşümedin mi içeri girsene’ dedim. Semih’te, ‘Yarın teslim olacağız. Bir daha ne zaman gökyüzü göreceğiz’ cevabını verdi. Semih’i biz evde zorla tutuyor olsak, bize neler yapmazdı. Semih, Mahfuz Tatar’ı ayaklarından vurdu, öldürme kastı yoktu. Benim kanaatimce Semih’in vicdanı Mahfuz Tatar’ın ölmesine dayanamadı. Ben ne Semih’in zorla tutulduğuna şahit oldum, ne de aşağı atılması gibi bir şey oldu. Ben söz konusu örgüte üye olmakla yargılanıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Avukat Şahin'den dikkat çekici iddialar

Ayhan Bora Kaplan’ın avukatı Rıdvan Şahin, mahkemede dikkat çekici iddialarda bulundu. Şahin, polis memurları Murat Çelik ve Şevket Demircan’ın müvekkillerinin belgelerini ve dijital materyallerini topladığını öne sürdü. Bu polislerin de yargılanmasını talep eden Şahin, “Murat Çelik, Şevket Demircan ve ekibi buraya gelsin burada yargılansınlar çünkü bizim müvekkillerimizin tüm belgelerini, dijital materyallerini bu polis memurları topladı. Ben bir insana 50 soru sorarım 45’i gereksizdir ama o 5 soruyla yalanını ortaya çıkartırım. Bu polislerin benden daha zeki olduğunu düşünmüyorum. Gelsinler burada bu dosyada birleştirilsin yargılansınlar” diye konuştu.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından mahkeme duruşmayı pazartesi günü devam etmek üzere erteledi.