Ayhan Bora Kaplan’ın suç örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla yürütülen “gizli tanık” soruşturması kapsamında gözaltına alınan polislerin tutukluluk halleri devam edecek. Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin sürdürülmesine karar verdi.

İtirazlar mahkemede değerlendirildi

18 Temmuz’da yapılan duruşmada, eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve diğer emniyet mensubu sanıklar ile sivil sanıklar da mahkemede yer aldı. İlk duruşmada Komiser İlkyaz’ın tahliyesine karar verilmişti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerine ilişkin itirazları değerlendirdi ve sanıkların mevcut tutukluluklarının devamına hükmetti.

İddianame ve suçlamalar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, eski şube müdürü Öner’in “görevi kötüye kullanma”, “göreve ilişkin sırrın açıklanması” ve “suçluyu kayırma” suçlarından 2 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Diğer emniyet mensubu sanıklar Çelik, Demircan, Gültekin, İlkyaz ve Karaca ise bu suçların yanı sıra “tanığı etkilemeye teşebbüs” suçundan 4’er yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor. Sivil sanık Kopuk hakkında “tanığı etkilemeye teşebbüs” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası, Kaçan, Çotuk, Kubat ve Sertçelik hakkında ise “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.