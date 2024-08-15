İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten ve ENTO KBB Cerrahi Tıp Merkezi Koordinatörü Banu Karaosmanoğlu, iş birliği protokolünü imzalayarak 2024-2026 dönemine güçlü bir başlangıç yaptı. Protokol, İZİKAD üyeleri ve yakınlarına sağlık hizmetlerinde ayrıcalıklar sunmayı vaat ediyor.

Ortak projelerin önemine dikkat çekildi

İZİKAD Başkanı Özden Erten, bu protokolün sadece ayrıcalıklarla sınırlı kalmayacağını belirtti. Erten, “Kurumsal iş birliğimiz, ortak projeler üretme amacı taşıyor. Kurumsal firmalarla dayanışma ve projeler geliştirme bizim için çok önemli. Bu iş birliği, bu duruşun bir sonucu olarak gerçekleşti,” dedi. ENTO KBB Cerrahi Tıp Merkezi’ne duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Toplumsal duyarlılık ve sosyal sorumluluk vurgusu

Banu Karaosmanoğlu, ENTO'nun STK'larla iş birliğine verdiği önemi vurguladı. Karaosmanoğlu, “İZİKAD gibi güçlü bir kadın örgütü ile iş birliği yapmak bizler için büyük bir mutluluk. Sağlık hizmeti üretmenin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla toplumsal duyarlılık ve sosyal sorumluluk alanında da aktif olmayı sürdürüyoruz. Bu protokol, etkili ve başarılı projelere imza atmamızı sağlayacak,” şeklinde konuştu. Törene İZİKAD’ın yönetim kurulu üyeleri ve diğer temsilcileri de katıldı, iş birliği ve ortak projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.