Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nin liderliğinde yapılan araştırma, Ay'ın iç yapısına dair yeni ve heyecan verici bulgular ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, Ay'ın çekirdeği Dünya'nınkine benzer şekilde dışta sıvı, içte katı bir yapıya sahip.

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden astronom Arthur Briaud ve ekibi, Ay'dan gelen sismik verileri inceleyerek yıllardır merak edilen bir soruya yanıt verdi. Ay'ın iç yapısının detaylarına odaklanan bu çalışma, uydumuzun derinliklerinde neler olduğunu ortaya çıkardı.

Ay'ın çekirdeği nasıl yapılanmış?

Araştırma, Ay'ın çekirdeğinin Dünya'nınkine benzer olduğunu ortaya koyuyor. Dışta sıvı bir tabaka ve içte katı bir çekirdek bulunuyor. Çekirdeğin yarıçapı yaklaşık 258 kilometre, yani Ay'ın toplam yarıçapının %15'ine denk geliyor. İç çekirdeğin yoğunluğunun 7.822 kilogram/metreküp olduğu tespit edildi, bu da Ay'ın çekirdeğinin büyük oranda demirden oluştuğunu kanıtlıyor.

Merkeze doğru

Ekip ayrıca, Ay'ın manto katmanındaki aktif devrilme (overturn) hareketini de tespit etti. Bu, Ay'ın derinliklerindeki daha yoğun maddelerin merkeze doğru hareket ettiği ve daha az yoğun maddelerin yüzeye çıktığı anlamına geliyor. Bu durum, Ay'daki bazı volkanik bölgelerde bulunan belirli elementlerin varlığını açıklıyor.

Bilim dünyası için ne anlama geliyor?

Bu bulgular, Ay'ın jeolojik geçmişine ve nasıl oluştuğuna dair yeni ipuçları sağlıyor. Özellikle Ay'ın manto katmanındaki hareketler ve çekirdeğin yapısı, uydumuzun dinamik bir iç yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca, bu veriler gelecekteki Ay görevleri ve insanlı keşifler için de kritik bir öneme sahip olabilir.

Bu yeni bulguların görselleştirilmesi, Ay'ın iç yapısını daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. Özellikle Ay'ın çekirdeğinin yapısını ve manto hareketlerini gösteren modeller, bilim dünyasında geniş yankı buldu.