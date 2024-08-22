Köme Mahallesi'nde çıkan yangın, çevredeki iş yerleri ve bir evin çatı katında hasara yol açtı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sayesinde yangın başka bölgelere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, motosiklet tamirhanesinde başladı

Yangın, Uşak’ın Köme Mahallesi İkinci Yurt Sokak üzerinde bulunan bir motosiklet tamirhanesinde başladı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki iki katlı bir evin çatı katına ve aynı sokakta bulunan ikinci el spot dükkanına sıçradı.

Vatandaşların durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba gösterdi. Yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucu yangın başka alanlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle motosiklet tamirhanesi, ikinci el spot dükkanı ve evin çatı katında ciddi maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.