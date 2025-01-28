Ünlü oyuncu Aykut İğdeli, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir video ile dikkatleri üzerine çekti. Murat Soner’in programında, ünlü bir oyuncudan gelen bir maili okurken, maildeki detaylardan oyuncunun Aykut İğdeli olduğu ortaya çıktı. Mailde İğdeli, oyunculuk kariyerini yapamadığını, yıllarca intiharı düşündüğünü ve şu anda güvenlik görevlisi olarak çalıştığını açıkladı.

İğdeli’nin meslek hayatına dair açıklamaları

Mailde İğdeli, oyunculuk eğitimi aldığı Uludağ Üniversitesi’nden ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nden bahsederek, yıllarca sokaklarda, meydanlarda ve kültür merkezlerinde tiyatro yaptığını belirtti. Ayrıca, “Deniz Yıldızı,” “Firuze” ve “Adını Sen Koy” dizilerinde rol aldığını hatırlatarak, şimdilerde özel güvenlik olarak çalıştığını ifade etti. İğdeli, İstanbul’daki büyük depresyonun ardından İzmir’e ailesinin yanına döndüğünü ve yıllarca intiharı düşündüğünü de dile getirdi.

Aykut İğdeli kimdir?

Aykut İğdeli, 17 Nisan 1985 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Buca Lisesi'nin ardından Uludağ Üniversitesi Sahne Sanatları bölümünden mezun olmuştur. Ayrıca Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde de oyunculuk eğitimi almıştır.

İğdeli, sporla oldukça ilgili olup 16 yıl boyunca tekvando ile ilgilenmiş ve siyah kuşak sahibi olmuştur. İzmir’de düzenlenen bir tekvando yarışmasında ikinci olmuştur.

İğdeli’nin oyunculuk kariyeri

Aykut İğdeli, oyunculuk kariyerine 2009 yılında “Deniz Yıldızı” dizisiyle başlamıştır. Bu diziyle adını duyurmuş ve oyunculuk kariyerine devam etmiştir. 2013 yılında “Firuze” adlı dizide ve 2016 yılında “Adını Sen Koy” adlı dizide de rol almıştır. Ancak oyunculuk kariyerinin ilerleyen yıllarında, oyunculuk yerine güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.