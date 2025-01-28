Fethiye, 28. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT’te, 5-7 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul'da geniş bir katılımla yerini alacak. Fethiye’nin eşsiz doğası ve tarihi mirası, dünyanın en prestijli turizm etkinliklerinden biri olan EMITT’te ziyaretçileri büyüleyecek.

Fethiye’nin doğal cazibesi EMITT’te öne çıkacak

Fethiye, her yıl olduğu gibi bu yıl da 28. EMITT Turizm Fuarı’na katılacak. İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 5-7 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek fuarda Fethiye, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle tanıtılacak. Fethiye standı, 6 Şubat’ta 14.30’da Salon 7’deki 7362 standında kokteyl düzenleyecek. Katılımcılar, Fethiye’nin büyüleyici koyları, turkuaz suları ve zengin tarihiyle tanışma fırsatı bulacak.

Her mevsim tatil için Fethiye

Fethiye’nin tarihi ve kültürel mirası da fuarda vurgulanacak. Likya Yolu, tarihi kalıntılar ve ünlü Ölüdeniz gibi doğal ve tarihi zenginliklerle tanınan Fethiye, her mevsim tatil yapmaya uygun bir destinasyon olarak öne çıkacak. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, bu yılki EMITT fuarına Fethiye’yi en iyi şekilde tanıtmak için hazır olduklarını belirtti. Belediye, Fethiye Ticaret Odası ve yerel turizm sektöründen işbirliğiyle fuarda hazırlıklarını tamamladı.

Fethiye’nin büyüleyici atmosferini keşfedin

Fethiye’nin eşsiz güzelliklerini daha yakından tanımak isteyen tüm ziyaretçileri, fuarda Fethiye standına davet eden Alim Karaca, “Fethiye’miz, her mevsim huzur arayanlar, tarih tutkunları ve doğa severler için ideal bir adres. Bu cennet topraklarında sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız” dedi.