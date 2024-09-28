Zhao, Binance’deki CEO görevine dönmeyecek olsa da, kripto ekosisteminde aktif kalmayı ve yeni projelere yatırım yapmayı sürdürecek.

Kripto para dünyasının önemli isimlerinden Changpeng Zhao (CZ), dört aylık hapis cezasının ardından 27 Eylül'de serbest bırakıldı. 60 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 25. kişisi olan Zhao, ABD’de cezaevine giren en zengin kişi olarak dikkat çekti. Bu gelişme, Binance için de yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.

CZ’nin Binance ile ilişkisi

Binance, Zhao’nun artık borsa üzerindeki yönetimsel rollerinden tamamen çekildiğini açıklamıştı. Yeni CEO Richard Teng, CZ’nin Binance ile resmi bir bağlantısının olmadığını, ancak önemli bir hissedar olarak kalmaya devam edeceğini belirtti. Bu geçiş süreci, kripto borsasında yeni bir aşamanın başlangıcını simgeliyor.

Yeni yatırım ve eğitim projeleri

Hapis cezası öncesinde, CZ'nin merkeziyetsiz finans (DeFi) ve blockchain projelerine yatırım yapma planları olduğu biliniyordu. Zhao, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki gençlere eğitim sunmayı hedefleyen "Giggle Academy" adlı bir eğitim girişimi başlattı. Bu akademi, matematik ve fen bilimleri gibi temel derslerin yanı sıra, yenilikçi konulara da odaklanacak.

Toplumsal katkılar ve gelecek planları

Changpeng Zhao, eğitim projeleri ve yazılım geliştirme projeleriyle toplumda kalıcı ve olumlu bir etki yaratmayı hedefliyor. Yolsuzluk, açlık ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlarla mücadele etme arzusunu dile getiren Zhao, bu konulara yönelik projeler geliştirmeyi planlıyor.

Zhao ayrıca kripto dünyasındaki kariyerini kaleme almayı düşünüyor. Kripto camiasında Satoshi Nakamoto ve Vitalik Buterin’den sonra en etkili isimlerden biri olarak gösterilen CZ, bu süreci ve kripto sektöründeki deneyimlerini bir anı kitabında toplamayı hedefliyor.