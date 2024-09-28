Karşıyaka Belediyesi, İzmir Kızılay Kan Bağış Merkezi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği kan bağışı kampanyasında önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Karşıyaka Kaymakamlığı önünde düzenlenen kampanya, halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, bağışçıların başında yer alarak vatandaşlara çağrıda bulundu: “Hepimizin bir gün kana ihtiyaç duyabileceğini unutmayalım. Sağlığımız elverdiği sürece kan bağışlamayı ihmal etmeyelim.”

Kan Bağışına Yoğun Katılım

Gün boyunca devam eden kampanyaya, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın yanı sıra belediye bürokratları, gaziler, sivil toplum kuruluşları ve birçok vatandaş katıldı. Etkinlik boyunca toplanan bağışlar, kan stoğuna önemli bir katkı sağladı. Başkan Ünsal, “Kan bağışı vatandaşlık görevimizdir. Herkesin bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor” diyerek kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

Yıldız Ünsal'dan Örnek Davranış

Türk Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz, Başkan Yıldız Ünsal'ın yeni dönemde kan bağışında bulunan ilk belediye başkanı olduğunu vurguladı. Karadeniz, “Yıldız Ünsal'a ve bağış kampanyasına destek veren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Kan bağışı acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır ve bu bilincin artarak devam etmesini diliyoruz” dedi.