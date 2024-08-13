Türkiye'den eğitimli ve alanında uzman kişiler, yasal çalışma ve oturma izinleriyle Almanya'ya yerleşmeye devam ederken, bir kesim de kaçak yollarla ülkeye giriş yapmayı sürdürüyor. Dört kişilik bir aile, iltica başvurusu kabul edildiğinde yakacak yardımıyla birlikte 3 bin 500 euroya kadar destek alıyor.

Türkiye'den Almanya'ya kaçak göç devam ediyor

2024 yılının ilk 7 ayında, 25 bin 59 Türk vatandaşı Almanya'ya kaçak yollarla girerek iltica talebinde bulundu. Bu kişilerin büyük bir kısmı genç ailelerden oluşuyor. İltica başvurusu yapanlara kişi başı 465 euro net yardım sağlanıyor. İlticayla kabul edilen veya yasal korunma statüsü alanlar ise ayda kişi başına 575 euro alıyor.

Bunun yanı sıra, göçmenlere ev kirası, yakacak yardımı ve sağlık hizmetleri de sunuluyor. Dört kişilik bir aile, ilticaları kabul edilince net 2 bin 200 euro nakit yardım alırken, kira ve yakacak yardımlarıyla birlikte toplamda 3 bin 500 euroya kadar ödenek alabiliyor.

Türk kaçak göçmenlerin iltica başvuruları büyük oranda reddediliyor

Çoğunluğu Türkiye üzerinden Almanya'ya gelen kaçak göçmenler arasında ilk sırada 61 bin kişiyle Suriyeliler yer alıyor. İkinci sırada 26 bin 900 kişiyle Afganlar gelirken, üçüncü sırada 25 bini aşan sayıda Türk kaçak göçmenler bulunuyor. Suriyeli ve Afganların iltica başvurularının yüzde 75 ile yüzde 85’i kabul edilirken, Türk vatandaşlarının iltica taleplerinin yüzde 90’ı reddediliyor. Buna rağmen Türkler Almanya'ya gelmeye devam ediyor ve birçoğu sınır dışı edilmeden ülkede kalmayı başarıyor.

Siyasi partiler: "Yardımlar insanları tembelliğe sevk ediyor"

Göçmenlere ödenen yardımlar, işsizlere verilen "Halk Parası"nın yüksekliğiyle birlikte Almanya hükümetinde büyük tartışmalara neden oluyor. Hükümet ortağı Hür Demokrat Parti (FDP), enflasyonun düştüğünü, fiyatların indiğini belirterek, insanları tembelliğe sevk eden yüksek yardımların artık düşürülmesi gerektiğini savunuyor. Bu görüşe ana muhalefet de destek veriyor.