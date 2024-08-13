Japonya'nın finansal piyasaları, tatilden sonra yeniden işlem görmeye başlamasıyla güçlü bir ivme kazandı. Özellikle Nikkei 225 endeksi, yüzde 2,53'lük bir artışla 2 Ağustos'tan bu yana ilk kez 36 bin puanın üzerine çıkarak yatırımcıların yüzünü güldürdü. Daha geniş bir endeks olan Topix ise yüzde 2,16'lık bir yükselişle güçlü bir performans sergiledi.

Asya borsalarında karışık seyir

Piyasalardaki bu hareketlilik, hükümet kaynaklarından alınan bilgilere göre, Japonya Merkez Bankası'nın geçen ay aldığı faiz artırımı kararının önümüzdeki hafta parlamento tarafından özel bir oturumda tartışılacağı haberiyle daha da desteklendi. Bölgedeki diğer Asya borsaları ise karışık seyir izledi. Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 0,2 oranında gerilerken, küçük ölçekli Kosdaq endeksi yüzde 1,57 kayıp yaşadı. Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi ise marjinal bir yükselişle günü kapattı.

Hong Kong'un Hang Seng endeksi, işlem gününe yüzde 0,4'lük bir kazançla başlarken, Çin ana karasındaki CSI 300 endeksi yüzde 0,06'lık sınırlı bir artışla açıldı. Singapur ise, Temmuz ayında açıklanan ön gayri safi yurtiçi hasıla tahminlerine paralel olarak, ekonomisinin ikinci çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 2,9 büyüdüğünü rapor etti.