Anayasa Mahkemesi, avukatların bireysel başvuru sürecinde önemli bir yenilik getirdi. Artık başvurular, UYAP Avukat Portalı üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.

Bireysel başvurular artık elektronik ortamda yapılacak

Anayasa Mahkemesi (AYM), avukatlar için bireysel başvuru sürecini daha hızlı ve etkin hale getirmek amacıyla yeni bir uygulama başlattı. 3 Haziran 2025 tarihinde alınan karar doğrultusunda, bireysel başvurular artık UYAP Avukat Portalı üzerinden yapılabilecek.

Yeni uygulama ile süreç daha hızlı

Bugün devreye giren bu yeni uygulama sayesinde, avukatlar başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirerek başvuru süreçlerini daha hızlı, kolay ve etkin bir şekilde tamamlayabilecekler. Bu adım, Anayasa Mahkemesi’nin hak arama yollarının etkinliğini artırmak amacıyla teknolojik gelişmelere verdiği önemin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Anayasa Mahkemesi iç tüzüğünün 63. maddesi uyarınca, bireysel başvurular doğrudan müracaatın yanı sıra mahkemeler, ceza infaz kurumları veya yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla da yapılabiliyor. Ancak yeni sistemle, avukatlar için başvuru süreci elektronik ortamda daha erişilebilir ve hızlı hale getirildi.

Özkaya konuyla ilgili açıklama yaptı

AYM Başkanı Kadir Özkaya, bu yeniliğin hak arama süreçlerini hızlandıracağını belirterek, "AYM, teknolojik gelişmeleri takip ederek hak arama yollarının etkinliğini artırmayı hedeflemektedir" dedi.