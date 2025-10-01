Kamuoyuna yansıyan bilgiler, işin maliyetinde milyarlarca liralık fark olduğunu ortaya koydu.

İhaleyi üstlenen firmanın, tarama işinde kullanılacak özel amaçlı gemiyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan kiralayarak ihaleye girdiği, buna rağmen 2 milyar 167 milyon TL’lik teklif verdiği öğrenildi.

Uzmanların değerlendirmelerine göre ise aynı gemi, İZSU tarafından doğrudan Bakanlık üzerinden kiralansaydı, işin toplam maliyeti yaklaşık 1 milyar 100 milyon TL’ye kadar düşebilecekti. Bu tablo, İzmir halkının sırtına en az 1 milyar TL’lik fazladan yük bindirildiğini gözler önüne serdi.

“İhale değil ihanet” yorumları

Ortaya çıkan maliyet farkı, kamu zararını tartışmaya açarken, İzmir’de “ihale değil ihanet” eleştirilerini de beraberinde getirdi. Uzun yıllardır çözülemeyen Körfez kirliliği üzerinden oluşturulan bu maliyet farkı, “kim kazandı, kim kaybetti?” sorularını gündeme taşıdı.

Kamu zararına dikkat çekildi

Konuyla ilgili bilgi aktaran uzmanlar, İzmir’in çevre sorunlarını çözme vaadiyle yapılan bu harcamanın kentin geleceğini ipotek altına aldığını belirtti. İzmirli vergi mükelleflerinin cebinden çıkan milyarlarca liranın şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiği vurgulandı.

Belgeler kamuoyuna açıklanacak

“Temizeller Araştırma Dosyası” adıyla hazırlanan ve İZSU’daki ihalelere ilişkin belgelerin de yer alacağı raporun çok yakında kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi.

Kamuoyuna yapılan çağrıda ise, İZSU’da yaşanan usulsüzlük ve şaibeli işlemlerle ilgili bilgi ve belgelerin kamu yararı adına paylaşılması istendi.

İzmir’de Körfez’i temizlemek amacıyla başlatılan dev ihalenin, iddialar doğrulanırsa kentin tarihindeki en büyük maliyet skandallarından biri olarak kayıtlara geçmesi bekleniyor.