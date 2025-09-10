Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 10 Eylül 2025 işlem gününe 10.549,88 puan ve yüzde 0,61 artışla pozitif başladı. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayıyla ilgili başvuruyu reddetmesiyle endeks gün ortasında satış baskısı ile negatife döndü.

Açılış ve sektör endeksleri

BIST 100 açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi yüzde 0,44 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,82 ile turizm olurken, tek kaybettiren yüzde 8,25 ile finansal kiralama ve faktoring sektörü oldu.

Gün ortasında yön değişikliği

Endeks, açılışta gördüğü 10.554,24 puan ile gün içi zirvesini test etti. Ancak ilerleyen saatlerde satış baskısı arttı ve saat 12.02 itibarıyla yüzde 0,27 düşüşle 10.457,85 puana geriledi. Gün içinde en düşük seviye 10.450,08 puan olarak kaydedildi.

AYM’nin kararı etkili oldu

Endeksteki geri çekilmede, Anayasa Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayıyla ilgili başvurusunu reddetmesi etkili oldu. Karar sonrası piyasalarda kısa vadeli belirsizlik fiyatlanırken endeks negatife geçti.

Küresel piyasalarda pozitif hava

ABD’de tarım dışı istihdam verisinin aşağı yönlü revize edilmesi ve Fed’in yıl sonuna kadar 75 baz puan faiz indirimi yapabileceği beklentisi, küresel borsalarda pozitif görünümü destekledi.

Teknik seviyeler

Analistler, BIST 100 için 10.600 ve 10.700 puanı direnç, 10.500 ve 10.400 puanı destek seviyeleri olarak izliyor.