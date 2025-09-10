DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla geçici olarak Gürsel Tekin’in atanması ve CHP’ye yönelik operasyonlara karşı CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e destek ziyaretinde bulunacağı öğrenildi.

DEM Parti, 8 Eylül Pazartesi günü Merkez Yürütme Kurulu’nu topladı. Toplantının ardından Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik mahkeme kararını ve CHP’ye dönük operasyonları eleştirdi. MYK’da, “CHP’ye yapılan müdahalelerin karşısında olunacağı ve dayanışma gösterileceği” görüşü öne çıktı.

ANKA Haber Ajansı’nın aktardığına göre, toplantıda DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan’ın önümüzdeki günlerde CHP lideri Özgür Özel’i ziyaret etmesi gündeme geldi.

“Açıktan kayyum ataması” eleştirisi

DEM Parti yöneticileri, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla yapılan atamayı “açıktan bir kayyum” olarak nitelendirdi. Bu durumun daha önce kendi partilerinde yaşanan kayyum uygulamalarının benzeri olduğu, şimdi ise farklı yöntemlerle CHP’ye yöneltildiği ifade edildi.

DEM Parti Parti Meclisi’nin ise ekim ayının ilk haftasında toplanacağı duyuruldu.