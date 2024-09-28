ekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve olay anı tüm detaylarıyla görüntülendi.

Kaza detayları

Olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Erbay Caddesi üzerinde gerçekleşti. M.G. yönetimindeki 22 ADN 658 plakalı motosiklet, Erbay Caddesi’nden Aşıklar Sokak'a dönmek isterken, aynı istikamette ilerleyen S.K. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Yaralıların durumu

Kaza sonrası S.K. motosikletten fırlayarak yere düştü, M.G. ve S.G. ise diğer motosikletin üzerinde kaldı ve yere düştü. Çevredeki vatandaşların kazayı görmesi üzerine hemen ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. S.K., Kapaklı Devlet Hastanesi’ne, M.G. ve S.G. ise Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddiyeti hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Olay yeri incelemesi

Polis ekipleri, kazanın sebebini belirlemek üzere olay yeri incelemesine başladı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri, olayın aydınlatılmasında önemli bir kaynak olarak değerlendiriliyor.