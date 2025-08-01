Aynısefa Sosyal Tesisleri vatandaşların yoğun katılımıyla hizmete açıldı

Menemen Belediyesi tarafından Kent-2 bölgesinde yapımı tamamlanan Aynısefa Sosyal Tesisleri, geniş katılımlı bir törenle açıldı. Kafe ve restoran konseptiyle hizmet verecek olan tesisin açılışına Menemenli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, tesisin ismini şifa kaynağı Aynısefa çiçeğinden aldığını belirterek, “Sıcaklığıyla, konforuyla ve kalitesiyle gönülleri fethedecek bir yaşam alanı kazandırdık” ifadelerini kullandı.

Menemen’de açılış serisi devam ediyor

Başkan Aydın Pehlivan, Nisan ayında yaptığı açıklamada her ay bir açılış yapacaklarını belirtmişti. Bu kapsamda Mayıs ayında Türkelli Kapalı Pazar Yeri, Haziran ayında Ulukent Semt Polikliniği, Temmuz ayında ise Aynısefa Sosyal Tesisleri hizmete açıldı. Başkan Pehlivan, yeni sosyal alanların vatandaşların yaşam kalitesini artırdığını vurguladı.

Pehlivan: “Menemen artık vizyon şehir oldu”

Açılış töreninde konuşan Başkan Aydın Pehlivan, göreve geldikleri günden bu yana Menemen’in sosyal, kültürel ve kentsel dönüşümüne büyük önem verdiklerini ifade etti. Pehlivan, “Menemen’i İzmir’in arka bahçesi olmaktan çıkardık. Modern, yaşanabilir ve güçlü kimliğiyle vizyon bir şehir haline getirdik. Türkiye Yüzyılı'nın yıldız ilçesi Menemen olacak” dedi.

Ağustos ayında yeni sosyal alanlar geliyor

Açılışta yeni projelere de değinen Pehlivan, “Menemen 35+ vizyonumuzla sosyal hayatı renklendirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki ay Şehir Parkı’ndaki restoranımızın açılışını gerçekleştireceğiz” diyerek açılış serisinin devam edeceğini müjdeledi.

Tesis zengin menüsü ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor

Kurdele kesiminin ardından hizmete giren Aynısefa Sosyal Tesisleri, sabah kahvaltısından akşam yemeklerine kadar zengin menüsüyle hizmet vermeye başladı. Uygun fiyatlı menüleri, hijyenik ortamı ve aile dostu yapısıyla tesis, Menemenlilerin yeni buluşma noktası olmayı hedefliyor.