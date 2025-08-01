YÖK’ün kontenjan azaltımı paralı eğitime katkı sağladı

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 2025 yılı kontenjan kılavuzunda devlet üniversitelerindeki öğrenci kontenjanının 190 bin kişi azalttığını belirtti. Sarı, bu uygulamanın gençlerin anayasal hakkı olan parasız eğitim hakkını gasp ettiğini, paralı eğitime destek sağladığını ifade etti. Sarı, “AKP iktidarı gençlerimizin yükseköğretim hakkını buduyor, dar gelirli ailelerin çocuklarının üniversite hayalini sistematik olarak yok ediyor” dedi.

Kontenjan azaltımı teknik değil, politik bir tavırdır

Sarı, devlet üniversitelerinde birçok bölümde binlerce kontenjanın kaldırılmasını teknik bir düzenleme olarak değerlendirmedi. “Bu bir tercih değil, politik bir tavırdır” dedi. Kontenjan azaltımının gençlerin devlet üniversiteleri yerine özel üniversitelere yönlendirilmesi anlamına geldiğini belirtti. Sarı, devlet eliyle kamusal eğitimin alanının daraltıldığını, gençlerin özel üniversitelere, kredi borçlarına ve gelecek kaygısına itildiğini söyledi.

Eğitimde fırsat eşitliği doğrudan zarar gördü

CHP’li Sarı, kontenjan azaltımının eğitimde fırsat eşitliğine doğrudan darbe vurduğunu belirtti. Sarı, “Yoksulun evladı üniversiteye gitmesin diyen anlayış karanlıktır” diyerek, özel üniversitelerin kontenjanlarının artırılmasını eleştirdi. “Paran yoksa okuyamazsın” anlayışının kabul edilemeyeceğini vurguladı. Ayrıca, akreditasyonu olmayan birçok özel üniversiteyi “apartman üniversitesi” olarak nitelendirdi.

Eğitimin lüks haline getirilmesine karşı mücadele sürecek

Sarı, kontenjan kesintisinin ülke gençlerinin iyi bir eğitim alma hakkını engellediğini söyledi. “Üniversiteye girmek ayrıcalık değil, anayasal bir haktır” dedi. Eğitimin kamusal, nitelikli ve eşit olması gerektiğini vurguladı. “Eğitimi lüks haline getiren piyasacı anlayışa karşı mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.