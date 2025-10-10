Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada yargılanan menajer Ayşe Barım, 247 günlük tutukluluğunun ardından tahliye edilmişti. Ancak 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.

Barım’ın pazartesi günü açık kalp ameliyatı olacağı öğrenildi.

Mahkeme kararı ve adli kontrol

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Barım’ın beyin ve kalp rahatsızlığına ilişkin raporları, anevrizma tespitlerini ve önerilen tedavi planlarını dikkate aldı. Mahkeme, tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak, tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrolle de sağlanabileceği gerekçesiyle Barım’ın tahliyesine karar verdi.

Barım’ın tahliyesi, “konutu terk etmeme” ve “yurt dışı çıkış yasağı” şartlarıyla gerçekleşti.

Açıklama ve süreç

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Barım’ın sağlık durumu ve ameliyat süreci yakından takip ediliyor. Ameliyat sonrası tedavi ve kontrollerin düzenli yapılması bekleniyor.