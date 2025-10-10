Türkiye’de emeklilik yaşı uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan ve kademeli emeklilik bekleyen milyonlarca kişi yeni düzenlemeleri merak ediyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı bir programda “Kim ne zaman emekli olacak?” sorusuna net yanıt verdi ve sistemin geldiği noktayı tarih tarih açıkladı.

“Türkiye artık erken emeklilik ülkesi değil”

Erdursun, “Türkiye artık erken emeklilik ülkesi değil; aksine Avrupa ülkeleriyle aynı yaş standardına geçti. En köklü değişim 1 Mayıs 2008’de yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yapıldı” dedi.

Bugün sigortalı olan 65 yaşından önce emekli olamayacak

Erdursun’un açıklamasına göre:

SSK (4A) kapsamında çalışanlar için en az 7.200 prim günü (yaklaşık 20 yıl) ,

Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) için ise 9.000 prim günü (yaklaşık 25 yıl) gerekiyor.

Bugün, yani 2025 itibarıyla sigortalı olan bir kişi, bu prim süresini 2045 civarında tamamlayabiliyor.

“Bu durumda, bugün işe başlayan bir kişi 65 yaşından önce emekli olamayacak. 2048 yılı ve sonrasında kadınlar ve erkekler için yaş tamamen eşitlenecek — herkes 65 yaşında emekli olacak.”

9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arası sigortalılar: Kademeli sistem

Erdursun, bu dönemde sigortalı olan kadınların 58, erkeklerin ise 60 yaşında emekli olabileceğini belirtti.

Bu grupta SSK için 7.000–7.200 prim günü, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için 9.000 gün yeterli sayılıyor.

8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar: EYT’liler

Erdursun, “8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar, 3 Mart 2023’te yürürlüğe giren EYT düzenlemesiyle yaş şartı olmadan emekli olabiliyor. Yaklaşık 4,5 milyon kişiden 2,5 milyonu emekli oldu, 2 milyon kişi ise prim gününü doldurmayı bekliyor” dedi.

Kademeli emeklilik beklentisi artıyor

Uzman, son dönemde artan “emeklilik yaşı düşük” tartışmalarının, özellikle 9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olan kesimin beklentilerini artırdığını söyledi.