Gezi Parkı davasında tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım, mahkemenin tahliye kararının ardından cezaevinden çıktı. Barım, son aylarda sağlık sorunları yaşadığını belirterek “32 kilo verdim” dedi.

Ev hapsi şartıyla tahliye edildi

Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım’ın davasında mahkeme, ‘yurt dışı çıkış yasağı’ ve ‘ev hapsi’ şartıyla tahliyesine karar verdi.

Resmi işlemlerin ardından cezaevinden çıkan Barım, ilk olarak ailesiyle görüştü.

“Çok zor günler geçirdik”

Cezaevi çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Barım, sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Sağlığım son 3-4 ayda çok kötüydü, 32 kilo verdim. Ev hapsiyle tahliye oldum. Çok zor günler geçirdik. Sonunda buradayım, çok mutluyum. Hayatımı o kadar özledim ki… Sarılmayı, sevmeyi, sevilmeyi çok özledim.”

Barım, ardından kendisini karşılamaya gelen araçla evine gitti.